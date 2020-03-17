Рухани: правительство Ирана будет работать без выходных во время Ноуруза

В ходе телефонного разговора Рухани детально познакомился с обстановкой в северной провинции Гилян, где зафиксировано большое количество случает заряжения коронавирусом.
По его словам, все госорганы во время Ноуруза будут работать и готовы ответить на вопросы граждан.
Рухани также подчеркнул необходимость присоединения всех иранцев к социальной кампании "Остаться дома", призвав граждан не выходить из домов в Ноуруз.
Ноуруз — праздник весеннего равноденствия и начала нового сельскохозяйственного года в Иране и ряд стран средней Азии. В переводе с персидского языка Ноуруз означает "новый день". Чаще всего он приходится день весеннего равноденствия — 21 марта. Ноуруз считается одним из самых древних на Земле. Он был известен еще с дозороастрийских времен, его отмечали еще до VII века до н.э.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 155 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человек, 988 из которых погибли.
Тегеран, 17 марта. ИРНА — В связи с угрозой распространения коронавируса правительство будет работать без выходных во время новогодних праздников Ноуруз. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во время телефонного разговора с главой Гилянского университета медицинских наук.
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