17 мар. 2020 г., 15:59
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Санкции США мешают Ирану бороться с коронавирусом: Имран Хан

Санкции США мешают Ирану бороться с коронавирусом: Имран Хан

Исламабад, 17 марта, ИРНА – Премьер-министр Пакистана Имран Хан подчеркнул необходимость прекращения антииранских санкций со стороны США, отметив, что санкции Вашингтона мешают Ирану бороться с коронавирусом.

Имран Хан в интервью AP назвал последствия распространения коронавируса на экономику развивающихся стран разрушительным.
Указав на воздействия санкций США в адрес Ирана, он подчеркнул, что санкции мешают Ирану бороться с распространением коронавируса.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человеа, из которых 988 погибли.

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