Санкции США мешают Ирану бороться с коронавирусом: Имран Хан

Имран Хан в интервью AP назвал последствия распространения коронавируса на экономику развивающихся стран разрушительным.

Указав на воздействия санкций США в адрес Ирана, он подчеркнул, что санкции мешают Ирану бороться с распространением коронавируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человеа, из которых 988 погибли.