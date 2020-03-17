Чемпионы, которые не забыли своих соотечественников

Бывший борец вольного стиля и золотой призер чемпионата мира Комейл Касеми и иранский чемпион мира Расул Хадем передали медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства людям в больницах провинции Гилян в последние дни.

Объединённый мир борьбы также в Instagram опубликовал фотографии иранских борцов, помогающих людям в Гиляне, где 903 человека заразили коронавирусом по последним данным.

Иранский борец и золотой призер чемпионата мира Хасан Рахими также передал медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства людям в провинции Чабахар на юго-востоке Ирана.



Ранее бывшие футболисты сборной Ирана Джалал Хоссейни и Али Карими также направили первую партию медицинской помощи в провинцию Гилян.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 16169 человеа, из которых 988 погибли.