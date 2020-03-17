Россия призвала к отмене антииранских санкций США в отношении коронавируса

«Со своей стороны вновь подтверждаем принципиальный настрой на сохранение «ядерной сделки» и готовность продолжать усилия по возвращению ей утраченного баланса интересов и устойчивости. Российская работа в этом направлении подкрепляется параллельными масштабными проектами и содействием оказавшейся в беде иранской экономике», - отметили в сообщении.

«Решительно призываем США взглянуть правде в глаза и принять назревшее решение о немедленном снятии санкционных ограничений, бьющих по фундаментальным правам человека в Иране. Мировая пандемия – не время для сведения геополитических счетов, тем более не имеющих под собой оснований, а выдуманных в Вашингтоне под задачи удовлетворения собственных амбиций», - говорится в заявлении МИД.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что введенные американцами с мая 2018 года в рамках кампании «максимального давления» незаконные односторонние санкции встали мощной преградой на пути эффективной борьбы с распространением инфекции. В российском МИД считают, что причина вызванных коронавирусом многих жертв в Иране кроется не только в самой болезни, но и в том, что США целенаправленно мешают ей противостоять.

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