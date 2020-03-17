17 мар. 2020 г., 14:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83718528
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Сердар Азмун попал в команду недели в премьер-лиге России

Сердар Азмун попал в команду недели в премьер-лиге России

Тегеран, 17 марта, ИРНА - Иранский нападающий Зиннетт Сердар Азмун попал в команду недели в Премьер-лиге России, забив три гола в игре против «Урала».

Команда «Зенит» победила «Урал» на двадцать второй неделе российской Премьер-лиги. Иранский нападающий Зиннетт Сердар Азмун забил три гола и отдал один ассист в матче.

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