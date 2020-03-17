Команда «Зенит» победила «Урал» на двадцать второй неделе российской Премьер-лиги. Иранский нападающий Зиннетт Сердар Азмун забил три гола и отдал один ассист в матче.
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Тегеран, 17 марта, ИРНА - Иранский нападающий Зиннетт Сердар Азмун попал в команду недели в Премьер-лиге России, забив три гола в игре против «Урала».
Команда «Зенит» победила «Урал» на двадцать второй неделе российской Премьер-лиги. Иранский нападающий Зиннетт Сердар Азмун забил три гола и отдал один ассист в матче.
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*9472
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