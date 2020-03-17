17 мар. 2020 г., 14:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83718492
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Кувейт помог Ирану 10 млн. долларов в борьбе с коронавирусом

Кувейт помог Ирану 10 млн. долларов в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 17 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах объявил о выделении Ирану денежной помощи на сумму 10 млн. долларов США в борьбе с коронавирусом.

Министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил солидарность с иранским правительством и народом в борьбе со вспышкой вируса и объявил о гуманитарной помощи Кувейта в размере 10 миллионов долларов США в борьбе с коронавирусом.

В этом разговоре министр иностранных дел, благодаря кувейтское правительство и нацию, назвал борьбу с коронавирусом глобальной проблемой, которая требует регионального и глобального сотрудничества.

Зариф, осудив односторонние и незаконные санкции США против иранской нации, призвал Кувейт предпринять глобальные усилия, чтобы остановить и игнорировать эти бесчеловечные санкции.

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