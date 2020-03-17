17 мар. 2020 г., 13:45
Journalist ID: 2388
News Code: 83718414
0 Persons

Рябков: Мы рассматриваем письмо президента Ирана

Рябков: Мы рассматриваем письмо президента Ирана

Москва, 17 марта, ИРНА - «Москва получила письмо от президента Ирана Хасана Рухани и в настоящее время рассматривает вопрос о том, как действовать в этом отношении», - сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков в телефонном разговоре с послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали заверил его, что помощь России Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжена.

«Москва постарается расширять сотрудничество с Ираном различными способами, включая участие в INSTEX», - отметил он.

По его словам, Москва предприняла шаги по противодействию санкциям США в отношении Ирана.

Посол Исламской Республики Иран, благодаря за помощь Российской Федерации в борьбе с коронавирусом, подчеркнул важность двустороннего и глобального сотрудничества в этой ситуации.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
1 + 12 =