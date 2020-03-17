Рябков: Мы рассматриваем письмо президента Ирана

Сергей Рябков в телефонном разговоре с послом Ирана в Российской Федерации Каземом Джалали заверил его, что помощь России Ирану в борьбе с коронавирусом будет продолжена.

«Москва постарается расширять сотрудничество с Ираном различными способами, включая участие в INSTEX», - отметил он.

По его словам, Москва предприняла шаги по противодействию санкциям США в отношении Ирана.

Посол Исламской Республики Иран, благодаря за помощь Российской Федерации в борьбе с коронавирусом, подчеркнул важность двустороннего и глобального сотрудничества в этой ситуации.

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