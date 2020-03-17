Председатель ассоциации дружбы «Иран-Россия» призвал иранцев соблюдать профилактические меры по коронавирусу

«В этих экстренных ситуациях каждый должен соблюдать профилактические меры, чтобы предотвратить распространение короны», - сказал он.

По словам профессора Российского университета, люди, которые путешествуют по разным городам и даже в другие страны без предупреждения властей, рискуют и ухудшают ситуацию.

Палишок считает, что иранское правительство может использовать в этой ситуации военные подразделения, чтобы предотвратить пробки в городах и опустошить общественные места, что является очень важной мерой.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 14991 человека, 853 человека погибли, а обнаружены 4996 случаев выздоровления

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472