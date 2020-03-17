Серебряный призер Олимпийских игр заявил о борьбе с коронавирусом

«Новый 1399 год (начнется 20 марта 2020 года) отличается от всех предыдущих годов из-за распространения коронавируса в Иране. На мой взгляд всем надо остаться дома для борьбы с этой болезнью», отметил он в интервью ИРНА в рамках национальной кампании «Моя доля в кризисе коронавируса».

По его словам, все должны отвечать за здоровье людей общества и оставаться дома.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14991 человека, 853 погибли, а выявлены 4996 случаев выздоровления