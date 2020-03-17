17 мар. 2020 г., 11:43
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Серебряный призер Олимпийских игр заявил о борьбе с коронавирусом

Серебряный призер Олимпийских игр заявил о борьбе с коронавирусом

Тегеран, 17 марта, ИРНА - Серебряный призер Олимпийских игр 2012 года по тяжелой атлетике Саджад Ануширвани во вторник назвал усилия для преодоления кризиса по коронавирусу важной гражданской ответственностью.

«Новый 1399 год (начнется 20 марта 2020 года) отличается от всех предыдущих годов из-за распространения коронавируса в Иране. На мой взгляд всем надо остаться дома для борьбы с этой болезнью», отметил он в интервью ИРНА в рамках национальной кампании «Моя доля в кризисе коронавируса».
По его словам, все должны отвечать за здоровье людей общества и оставаться дома.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 14991 человека, 853 погибли, а выявлены 4996 случаев выздоровления

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