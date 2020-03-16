17 мар. 2020 г., 00:47
Journalist ID: 2388
News Code: 83717615
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Министры иностранных дел Ирана и Великобритании провели телефонный разговор

Министры иностранных дел Ирана и Великобритании провели телефонный разговор

Тегеран, 17 марта, ИРНА - Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Великобритании обсудили разные вопросы, включая пандемию коронавируса.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его британский коллега Доминик Рааб в понедельник вечером по телефону обсудили последние события вокруг вспышки коронавируса в Иране и мире, односторонних санкций США, ядерной сделки.

Зариф, высоко оценивая помощь ЕС и трех европейских стран Ирану в борьбе с коронавирусом, назвал незаконные и односторонние санкции США препятствием для глобальной эпидемии вируса и призвал Великобританию не соблюдать санкции США в этих условиях.

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