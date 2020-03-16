Министры иностранных дел Ирана и Великобритании провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его британский коллега Доминик Рааб в понедельник вечером по телефону обсудили последние события вокруг вспышки коронавируса в Иране и мире, односторонних санкций США, ядерной сделки.

Зариф, высоко оценивая помощь ЕС и трех европейских стран Ирану в борьбе с коронавирусом, назвал незаконные и односторонние санкции США препятствием для глобальной эпидемии вируса и призвал Великобританию не соблюдать санкции США в этих условиях.

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