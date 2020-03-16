Зариф призвал Великобританию не соблюдать жесткие санкции США против иранского народа

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его британский коллега Доминик Рааб в понедельник вечером по телефону обсудили последние события вокруг вспышки коронавируса в Иране и мире, односторонних санкций США, ядерной сделки.

Зариф, высоко оценивая помощь ЕС и трех европейских стран Ирану в борьбе с коронавирусом, назвал незаконные и односторонние санкции США препятствием для глобальной эпидемии вируса и призвал Великобританию не соблюдать санкции США в этих условиях.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 14991 человека, 853 человека погибли, а обнаружены 4996 случаев выздоровления

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472