ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи



ЮНИСЕФ отправила в Иран третью партию гумпомощи для борьбы с пандемией коронавируса в стране.

Помимо предметов медицинского назначения, партия гумпомщи ЮНИСЕФ включает в себя рекомендации на персидском языке по защите детей от коронавируса, и созданию безопасных условий для детей в домашних условиях в случае вспышки болезни.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.