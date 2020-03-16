ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи

ЮНИСЕФ отправила в Иран третью партию гумпомощи для борьбы с пандемией коронавируса в стране.
Помимо предметов медицинского назначения, партия гумпомщи ЮНИСЕФ включает в себя рекомендации на персидском языке по защите детей от коронавируса, и созданию безопасных условий для детей в домашних условиях в случае вспышки болезни.
По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.
Тегеран, 16 марта. ИРНА —Третья партия гуманитарной помощи Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для борьбы с распространением коронавируса была отправлена в Иран, сообщили в МИД Ирана.
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