16 мар. 2020 г., 23:02
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News Code: 83717554
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ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи

ЮНИСЕФ отправил в Иран третью партию медицинской помощи

Тегеран, 16 марта. ИРНА —Третья партия гуманитарной помощи Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) для борьбы с распространением коронавируса была отправлена в Иран, сообщили в МИД Ирана.


ЮНИСЕФ отправила в Иран третью партию гумпомощи для борьбы с пандемией коронавируса в стране.
Помимо предметов медицинского назначения, партия гумпомщи ЮНИСЕФ включает в себя рекомендации на персидском языке по защите детей от коронавируса, и созданию безопасных условий для детей в домашних условиях в случае вспышки болезни.
По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.

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