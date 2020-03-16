16 мар. 2020 г., 22:23
Journalist ID: 2177
News Code: 83717508
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Глава МИД Хорватии выразил сочувствие в связи с гибелью иранских граждан от коронавируса

Глава МИД Хорватии выразил сочувствие в связи с гибелью иранских граждан от коронавируса

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман во время телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил сочувствие в связи с массовыми заболеваниями и гибелью иранских граждан от коронавируса, сообщает МИД Ирана.

"Министры иностранных дел Ирана и Хорватии, Мохаммад Джавад Зариф и Гордан Грлич-Радман обсудили по телефону вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекцией в Иране и мире", говорится в сообщении иранского МИД.

Как следует из сообщения, глава внешнеполитического ведомства Ирана, в свою очередь, выразил благодарность хорватской стороне, подчеркнув необходимость отказа ЕС от односторонних санкций США не только в рамках обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но и для предотвращения гибели невинных людей из-за жестоких ограничительных мер Вашингтона.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.

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