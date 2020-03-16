16 мар. 2020 г., 21:28
Journalist ID: 2177
News Code: 83717459
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Санкции США окажут серьезное влияние на возможности Ирана в борьбе с коронавирусом

Санкции США окажут серьезное влияние на возможности Ирана в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 16 марта. ИРНА — Посол Ирана в Дании Афсане Надерипур заявила, что жестокие санкции США против Ирана окажут серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса.


"Распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что страны приняли все меры на национальном и международном уровнях для борьбы с пандемией, в то время как Иран, несмотря на наличие мощной и развитой системы здравоохранения сталкивается со многими проблемами в противодействии болезни из-за санкций США", написала посол в материале "влияние жестоких санкций США на борьбе Ирана с коронавирусом", опубликованном на сайте датской газеты «Политикан».
По словам Надерипура, несмотря на то, что американские власти утверждают, что санкции не затрагивают гуманитарную помощь и медицинские поставки в Иран, США фактически мешают поставкам в страну медицинской продукции, необходимой для борьбы с COVID-19.
"Ограничение доступа к гуманитарным товарам, включая лекарства и продукты питания, является нарушением международного права", сказала она.
По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.
Иранская нация за последние два года борется с одной из самых жестких и беспрецедентных гуманитарных санкций, в том числе в медицинской сфере, несмотря на утверждения американских властей.

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