Санкции США окажут серьезное влияние на возможности Ирана в борьбе с коронавирусом



"Распространение коронавируса по всему миру привело к тому, что страны приняли все меры на национальном и международном уровнях для борьбы с пандемией, в то время как Иран, несмотря на наличие мощной и развитой системы здравоохранения сталкивается со многими проблемами в противодействии болезни из-за санкций США", написала посол в материале "влияние жестоких санкций США на борьбе Ирана с коронавирусом", опубликованном на сайте датской газеты «Политикан».

По словам Надерипура, несмотря на то, что американские власти утверждают, что санкции не затрагивают гуманитарную помощь и медицинские поставки в Иран, США фактически мешают поставкам в страну медицинской продукции, необходимой для борьбы с COVID-19.

"Ограничение доступа к гуманитарным товарам, включая лекарства и продукты питания, является нарушением международного права", сказала она.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.

Иранская нация за последние два года борется с одной из самых жестких и беспрецедентных гуманитарных санкций, в том числе в медицинской сфере, несмотря на утверждения американских властей.