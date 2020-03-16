В Иране на коронавирус обследовали свыше 14 млн человек

"В течение 4 дней, с момента создания плана скрининг прошли более 14 мнл человек", сказал министр.

По словам Намаки, из 14 млн обследованных под подозрение попади 73 тыс. и 415 человек. "Из этого числа около 3415 человек обратилась за медицинской помощи, 1605 из которых поместили в инфекционные отделения больниц, а остальных — на домашний карантин", сказал он.

По последним данным Минздрава Ирана на 16 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1053 человек, достигнув 14991, 4996 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 853 человек.