Внешняя торговля Ирана составил 78 млрд долларов

Таможенная статистика показывает, что в последние 11 месяцев экспорт ненефтяных товаров (исключая сырую нефть, керосин и мазут, а также челночную торговлю) составил более 125 млн. тонн на сумму 38.5 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17.61 процента по объему.

По словам представителя иранской таможни, импорт страны также вырос на 10.84 процента по объему и на 2.31 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 40 млрд. долларов.

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