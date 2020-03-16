16 мар. 2020 г., 17:47
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News Code: 83717238
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Внешняя торговля Ирана составила 78 млрд долларов

Внешняя торговля Ирана составила 78 млрд долларов

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Объем экспорта страны за последние 11 месяцев составил 38 млрд долларов, а импорт - около 40 млрд долларов.

Таможенная статистика показывает, что в последние 11 месяцев экспорт ненефтяных товаров (исключая сырую нефть, керосин и мазут, а также челночную торговлю) составил более 125 млн. тонн на сумму 38.5 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17.61 процента по объему.

По словам представителя иранской таможни, импорт страны также вырос на 10.84 процента по объему и на 2.31 процента в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 40 млрд. долларов.

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