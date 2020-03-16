Санкции США поставили под угрозу здоровье иранских женщин



Об этом говорится в письме главы фракции «Женщин» иранского парламента Фариде Оулада Гобада к президенту Форума женщин-политических лидеров Сильване Кох-Мерину.

Оулад Гобад в своем послании призвала президента Форума женщин-политических лидеров сыграть свою роль в текущей кризисной ситуации из-за вспышки коронавируса по всему миру и Ирану, отметив, что форум должен прилагать все усилия для отмены односторонних, жестоких и бесчеловечных санкций США против Ирана.

Иранская нация за последние два года борется с одной из самых жестких и беспрецедентных гуманитарных санкций, в том числе в медицинской сфере, несмотря на утверждения американских властей. Американцы фактически мешают поставкам медицинской продукции в страну.

