16 мар. 2020 г., 15:05
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Сборная Ирана по мини-футболу сохраняет свою позицию в Азии

Сборная Ирана по мини-футболу сохраняет свою позицию в Азии

Тегеран, 16 марта, ИРНА – Сборная Ирана по мини-футболу в последнем мировом рейтинге занимает 1-е место в Азии.

По версии "Futsal ranking" иранская команда с 1603 очками занимает 6-е место в мире выше, чем Казахстан и Италия.
Команды Бразилия, Испания, Аргентина, Россия и Португалия занимают 1-5 места мира, соответственно.

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