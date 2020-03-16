Сборная Ирана по мини-футболу сохраняет свою позицию в Азии

Пекин, 16 марта, ИРНА - сохранение санкций окажет серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, а также станет преградой для оказания помощи Тегерану со стороны ООН и других организаций. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Гэн Шуан в понедельник.