16 мар. 2020 г., 13:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83716721
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Санкции окажут влияние на усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса: Китай

Санкции окажут влияние на усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса: Китай

Пекин, 16 марта, ИРНА - сохранение санкций окажет серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, а также станет преградой для оказания помощи Тегерану со стороны ООН и других организаций. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Гэн Шуан в понедельник.

"В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию", - заявил дипломат, отметив, что это противоречит духу гуманизма.
"Китай призывает США и вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей", - подчеркнул Гэн Шуан.
Он указал, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране и поддерживает тесные контакты по этому вопросу с иранской стороной. Китай уже предоставил Ирану помощь в виде необходимых медицинских товаров, а также отправил своих экспертов.
"Пекин продолжит оказывать Тегерану помощь исходя из потребностей иранской стороны и своих возможностей, мы также призываем международное сообщество сотрудничать с Ираном, чтобы обеспечить безопасность в сфере общественного здравоохранения на региональном и глобальном уровне", - подчеркнул он.

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