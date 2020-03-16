Санкции окажут влияние на усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса: Китай

"В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию", - заявил дипломат, отметив, что это противоречит духу гуманизма.

"Китай призывает США и вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он указал, что Китай внимательно следит за развитием ситуации в Иране и поддерживает тесные контакты по этому вопросу с иранской стороной. Китай уже предоставил Ирану помощь в виде необходимых медицинских товаров, а также отправил своих экспертов.

"Пекин продолжит оказывать Тегерану помощь исходя из потребностей иранской стороны и своих возможностей, мы также призываем международное сообщество сотрудничать с Ираном, чтобы обеспечить безопасность в сфере общественного здравоохранения на региональном и глобальном уровне", - подчеркнул он.