Медицинская помощь Узбекистана была отправлена в Иран

В понедельник в Иран была отправлена медицинская помощь из Узбекистана для борьбы с распространением коронавируса.
Помощь включает в себя большое количество медицинских предметов и была отправлена узбекским самолетом в Иран.
Ранее также Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Катар, Азербайджан, Россия, а также Всемирная организация здравоохранения предоставляли Ирану медицинскую помощь для противодействия вспышке коронавирусу.
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