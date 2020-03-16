16 мар. 2020 г., 12:29
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News Code: 83716607
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Медицинская помощь Узбекистана была отправлена в Иран

Медицинская помощь Узбекистана была отправлена в Иран

Тегеран, 16 марта, ИРНА - Сегодня утром медицинская помощь из Узбекистана была отправлена в Иран на самолете для борьбы с распространением коронавируса.

В понедельник в Иран была отправлена медицинская помощь из Узбекистана для борьбы с распространением коронавируса.

Помощь включает в себя большое количество медицинских предметов и была отправлена узбекским самолетом в Иран.

Ранее также Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Катар, Азербайджан, Россия, а также Всемирная организация здравоохранения предоставляли Ирану медицинскую помощь для противодействия вспышке коронавирусу.

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