Иранское правительство предоставит финансовую помощь 7 млн. иранцев

«Круглосуточные магазины, рестораны, залы, кафе, гостиничные и гостевые услуги, транспортные услуги, турагентства, производители одежды и обуви, ремесла, а также культурно-развлекательные комплексы, являются секторами, которые получат финансовую помощь»,- сказал Нобахт в воскресенье вечером в телевизионной программе, рассказывая о 10 бизнесах, наиболее пострадавших от коронавируса.

«Два пакета поддержки будут оплачены семи миллионам человек», - отметил он.

Сильная критика в отношении продолжающихся санкций против Ирана

Глава Организации по бюджету и планированию, резко критикуя враждебное и бесчеловечное поведение администрации США в связи с жесткими санкциями против иранской нации и ложью администрации Трампа помочь Ирану справиться с коронавирусом, сказал, что они не имеют пощады даже в эти суровые условия и отменяют санкции против медикаментов и лекарств.

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