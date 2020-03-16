В Иране было изъято более 95 тонн наркотиков в этом году

"Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана с начала текущего 1398 года было изъято 95 тонн 967 кг наркотических средств на восточных, юго-восточных и южных границах страны", сказал Резаи.
По его словам, за прошедший год в стране изъяли наркотические средства, в том числе 78 тонн 477 кг опиума, 8 тонн 108 кг гашиша, 3 тонны 757 кг тонны морфина, 2 тонны 377 кг метамфетамина, 1 тонна 780 кг героина и 1 тонна 468 кг остальных видов наркотиков.
24 января постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, заявил, что в Иране за 2019 год изъяли свыше 814 тонн наркотических средств.
Иран имеет протяженную сухопутную границу с Афганистаном – крупнейшим мировым производителем наркотиков. Страна является основным транзитным маршрутом для контрабандных опиатов из Афганистана и Пакистана в страны Персидского залива, Россию и Европу. Страна преисполнена решимости продолжать бороться с транзитным провозом запрещенных наркотиков и незаконным оборотом наркотиков в целом.
Тегеран, 16 марта, ИРНА – Командир пограничной службы Ирана генерал Гасем Резаи сообщил об изъятии более 95 тонн наркотических средств с начала текущего иранского года (с 21 марта 2019 года) иранскими полицейскими силами.
"Благодаря усилиям правоохранительных органов и пограничных войск Ирана с начала текущего 1398 года было изъято 95 тонн 967 кг наркотических средств на восточных, юго-восточных и южных границах страны", сказал Резаи.
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