Лидер: национальный мобилизационный проект по борьбе с коронавирусом превратит угрозы в возможности

Верховный лидер призвал выразить огромную благодарность министру здравоохранения и медикам за усилия по борьбе с новым типом коронавируса.

Аятолла Хаменеи назвал создание национального мобилизационного проекта по борьбе с коронавирусом эффективным шагом, которое будет превращать угрозы в возможности.

Ранее 12 марта верховный лидер издал указ начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран генералу Мохаммаду Бакери, создать центр здоровья для организации обслуживания людей.

По последним данным Минздрава Ирана на 15 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1209 человек, достигнув 13983, 4790 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 724 человек.