Посол: cанкции ограничивают возможности Ирана по противодействию коронавирусу

"Распространение коронавируса звонит в глобальный опасный колокол. Этот масштабный вирус уже не знает пределов и границ. Он беспощадно напал на человечество", сказал он.

"Борьба с этим разрушительным бедствием требует совместных мер со стороны мирового сообщества. Или мы все вместе потерпим поражение, или мировое сообщество, принимая благоразумные меры, нанесет поражение вирусу", добавил Джалали.

"На недавних моих переговорах с российскими должностными лицами я говорил о том, что мировое сообщество должен себе дать отчет и положить конец циничным, незаконным и жестоким американским санкциям, которые являются преступлением против человечности. Санкции ограничивают финансовые источники и возможности Ирана по противодействию коронавирусу", заключил он.