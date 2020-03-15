15 мар. 2020 г., 18:24
Journalist ID: 2388
News Code: 83715769
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50 тыс. тонн полезных ископаемых было экспортировано через порт Чабахар

50 тыс. тонн полезных ископаемых было экспортировано через порт Чабахар

Чабахар, 15 марта, ИРНА - Заместитель директора по портам и морским делам иранского Систана и Белуджистана Хосейн Шахдади заявили, что 50 тыс. тонн полезных ископаемых было экспортирован через порт Чабахар для увеличения объема экспорта и импорта порта.

«Впервые в этом году через порт Чабахар экспортировались минералы, строительные материалы, сельскохозяйственная продукция и битумные нефтепродукты», - отметил чиновник.

«Преимущества порта Чабахар, стратегическая разгрузочная и погрузочная техника, значительное снижение платы за проезд и портовых расходов, а также регулярные линии отгрузки из Чабахара облегчают экспорт различных товаров через этот порт», - отметил он.

По его словам, «богатые рудники, цементные и клинкерные заводы, экспортные мощности рыболовства и сельскохозяйственной продукции в провинции и короткие расстояния - хорошая возможность для экспорта через этот порт».

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