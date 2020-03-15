Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца прокомментировал жесткие санкции США

Заметка Пейрави о влиянии жестких санкций США и антигуманитарной акции США после крупномасштабных наводнений в Иране в прошлом году на пострадавших от этого события была опубликована в журнале Prehospital and Disaster Medicine в Университете Кембриджа, Англия.

Далее приводится часть его заметки.

С 16 марта прошлого года проливные дожди произошли в северном, центральном и западном частях Ирана. Это затронуло 25 провинций. Но большая часть ущерба была нанесена провинциям Голестан, Хузестан и Лорестан, что нанесло серьезный ущерб местной и национальной инфраструктуре, затронув 2 миллиона иранцев.

Вторичные санкции, связанные с отношениями США с европейскими и азиатскими странами, препятствовали оказанию помощи и даже ограничивали закупку необходимых предметов. Безналичная помощь, оказанная другими странами в связи с наводнениями в Иране, была практически без проблем. Однако, доставка такого оборудования, как вертолеты и его оборудование, а также спасательных шлюпок, которые могли использоваться в военных целях, столкнулись с проблемой.

Например, Красный Крест, отдельные лица, добровольцы и гуманитарные организации, а также иранцы, проживающие за границей, не смогли оказать финансовую помощь Ирану.

Согласно резолюциям ООН, медикаментам лекарствам, детали гражданских самолетов не должны подвергаться санкциям, однако, поскольку их необходимо финансировать, их поступление в Иран стал затруднительным. Иран ожидает, что международное сообщество будет настаивать на изменении поведения США, с тем чтобы нарушения прав человека во время бедствий не нарушались.

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