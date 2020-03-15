Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом

"Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана обсудили в воскресенье распространение коронавируса в регионе и мире, подчеркнув необходимость коллективного взаимодействие всех стран по борьбе с COVID-19", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
"Глава МИД Ирана выразил благодарность азербайджанский народ и правительство за оказанную помощь, напомнив, что жестокие односторонние санкции США против Ирана препятствуют борьбе с коронавирусом", говорится в сообщении.
Зариф также провел телефонные переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Зарифом Аль Нахайяном.
Стороны обсудили распространение нового коронавируса, а также меры по борьбе с этим вирусом.
По последним данным Минздрава Ирана на 15 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1209 человек, достигнув 13983, 4790 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 724 человек.
Тегеран, 15 марта. ИРНА — Жестокие санкции США против Ирана препятствуют борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19). Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
-
Иранский футболист направил в провинцию Гилян медицинскую помощь
Решт, 15 марта. ИРНА — Бывший футболист сборной Ирана Джалал Хоссейни направил первую партию…
-
Лидер: национальный мобилизационный проект по борьбе с коронавирусом превратит угрозы в возможности
Тегеран, 15 марта. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи назвал меры…
-
Исторические здания Нейшабура
Старые дома в Иране являются частью культурной и исторической самобытности этой страны. Фотографии…
-
Объем торговли нефтепродуктами из порта Шахид Раджаи увеличился на 26%
Бендер-Аббас, 15 марта, ИРНА - Объем нефтяного экспорта из порта Шахид Раджаи в иранском Бендер-Абба…
-
Посол: cанкции ограничивают возможности Ирана по противодействию коронавирусу
Москва, 15 марта. ИРНА — Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что санкции США против…
-
50 тыс. тонн полезных ископаемых было экспортировано через порт Чабахар
Чабахар, 15 марта, ИРНА - Заместитель директора по портам и морским делам иранского Систана…
-
Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца прокомментировал жесткие санкции США
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Генеральный секретарь Общества Красного Полумесяца Мохаммад-Реза…
-
Армейские военные учения по борьбе с коронавирусом в иранском Ширазе
Возможности Армии Исламской Республики Иран по сдерживанию коронавирусом были продемонстрированы…
-
Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом
Тегеран, 15 марта. ИРНА — Жестокие санкции США против Ирана препятствуют борьбе с новым типом…
-
Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иранские специалисты и эксперты вскоре будут ремонтировать электростанции…
Your Comment