15 мар. 2020 г., 17:24
Journalist ID: 2177
News Code: 83715708
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Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом

Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом

Тегеран, 15 марта. ИРНА — Жестокие санкции США против Ирана препятствуют борьбе с новым типом коронавируса (COVID-19). Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.



"Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана обсудили в воскресенье распространение коронавируса в регионе и мире, подчеркнув необходимость коллективного взаимодействие всех стран по борьбе с COVID-19", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.
"Глава МИД Ирана выразил благодарность азербайджанский народ и правительство за оказанную помощь, напомнив, что жестокие односторонние санкции США против Ирана препятствуют борьбе с коронавирусом", говорится в сообщении.
Зариф также провел телефонные переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Зарифом Аль Нахайяном.
Стороны обсудили распространение нового коронавируса, а также меры по борьбе с этим вирусом.
По последним данным Минздрава Ирана на 15 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1209 человек, достигнув 13983, 4790 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 724 человек.

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