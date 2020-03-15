Зариф: жестокие санкции США препятствуют борьбе с коронавирусом





"Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана обсудили в воскресенье распространение коронавируса в регионе и мире, подчеркнув необходимость коллективного взаимодействие всех стран по борьбе с COVID-19", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"Глава МИД Ирана выразил благодарность азербайджанский народ и правительство за оказанную помощь, напомнив, что жестокие односторонние санкции США против Ирана препятствуют борьбе с коронавирусом", говорится в сообщении.

Зариф также провел телефонные переговоры с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Абдаллой бен Зарифом Аль Нахайяном.

Стороны обсудили распространение нового коронавируса, а также меры по борьбе с этим вирусом.

По последним данным Минздрава Ирана на 15 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1209 человек, достигнув 13983, 4790 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 724 человек.