15 мар. 2020 г., 16:02
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News Code: 83715597
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Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах

Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах

Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иранские специалисты и эксперты вскоре будут ремонтировать электростанции в региональных странах. Об этом сообщил генеральный директор компании по ремонту электростанций Ирана Эйноллах Салехи в воскресенье.

Он отметил, что проходят переговоры с рядом региональных стран для ремонта их электростанций иранскими специалистами.
По его словам, в настоящее время большая часть оборудований завода, включая турбины, производятся и восстановятся в стране.
За последние три месяца примерно 22 паровых, газовых и генераторных роторов были восстановлены и отгружены.
Салехи сказал, что многие трансформаторы в настоящее время перестраиваются.
Он назвал иранскую компанию по ремонту электростанций первым специализированным комплексом по техническому обслуживанию и ремонту электростанций в регионе, добавив: «Многие технические и ремонтные работы в этой компании были проведены впервые в стране».

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