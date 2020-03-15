Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах

Он отметил, что проходят переговоры с рядом региональных стран для ремонта их электростанций иранскими специалистами.

По его словам, в настоящее время большая часть оборудований завода, включая турбины, производятся и восстановятся в стране.

За последние три месяца примерно 22 паровых, газовых и генераторных роторов были восстановлены и отгружены.

Салехи сказал, что многие трансформаторы в настоящее время перестраиваются.

Он назвал иранскую компанию по ремонту электростанций первым специализированным комплексом по техническому обслуживанию и ремонту электростанций в регионе, добавив: «Многие технические и ремонтные работы в этой компании были проведены впервые в стране».