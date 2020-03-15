Письма Зарифа переданы иностранным представителям в Тегеране

Зариф ранее в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу призвал международное сообщество игнорировать санкции США на фоне вспышки смертельного коронавируса в Иране. Он также направил подобное письмо своим коллегам в других странах.
Иранские дипломаты на встречах с представителями других стран отметили негативную роль санкций США в борьбе Ирана с распространением коронавируса.
Введенные санкции США не позволяют Ирану импортировать нужные для лечения инфекции лекарства, медицинское оборудование, а также перекрывают доступ гуманитарной помощи в страну.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Помощники министра иностранных дел Ирана в отдельных встречах переданы письма главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа представителям и послам иностранных стран в Тегеране.
Зариф ранее в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу призвал международное сообщество игнорировать санкции США на фоне вспышки смертельного коронавируса в Иране. Он также направил подобное письмо своим коллегам в других странах.
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