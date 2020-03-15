15 мар. 2020 г., 15:15
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News Code: 83715478
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В Белоруссии назвали Иран близким другом

В Белоруссии назвали Иран близким другом

Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иран является близким другом и региональным партнером Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД Белоурссии Андрей Дапкюнас.

Он на встрече с иранским послом в Минске Саидом Яри в воскресенье выразил надежду, что иранский народ вскоре преодолеет сложную ситуацию, вызванную вспышкой коронавируса.
Яри на этой встрече назвал председательство Белоруссии в Евразийском экономическом союзе хорошим потенциалом для расширения взаимодействий двух стран.
Каждый год председателем союза избирается страна-участница союза. В 2015 году председательство было предложено Белоруссии. В данный момент Белоруссия председательствует в объединении до осени 2020 года.
Обе стороны на этой встрече также обсудили взаимодействия двух стран в областях политики и экономики.

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