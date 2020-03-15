Объем экспорта ненефтяной продукции из иранского Бушера составил 22 млн. тонн

«Объем экспорта из Бушера без газового конденсата составил 7 млрд. 151 млн. долларов, который показывает 20% рост в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.
По его словам, объем экспорта провинции Бушер с учетом газового конденсата за указанный период составил 23 млн. 19 тыс. тонн (7 млрд. 669 млн. долларов в стоимостном выражении).
Нефтехимические продукты, газовой конденсат, минеральные, водные и растительные продукты являются основными товарами, которые экспортируются из Бушера.
Он отметил, что большие экспортируемые продукты Бушера поставляют в Китай, ОАЭ, Индию, Южную Корею, Катар, Пакистан, Бразилию, Турцию и Малайзию.
Бушер, 15 марта, ИРНА – 22 млн. 30 тыс. тонн ненефтяной продукции за 11 месяцев иранского 1398 года были экспортированы из Бушера. Об этом сообщил руководитель таможни провинции Бушер Бехруз Гаре-Бейги.
«Объем экспорта из Бушера без газового конденсата составил 7 млрд. 151 млн. долларов, который показывает 20% рост в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.
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