Объем экспорта ненефтяной продукции из иранского Бушера составил 22 млн. тонн

«Объем экспорта из Бушера без газового конденсата составил 7 млрд. 151 млн. долларов, который показывает 20% рост в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.

По его словам, объем экспорта провинции Бушер с учетом газового конденсата за указанный период составил 23 млн. 19 тыс. тонн (7 млрд. 669 млн. долларов в стоимостном выражении).

Нефтехимические продукты, газовой конденсат, минеральные, водные и растительные продукты являются основными товарами, которые экспортируются из Бушера.

Он отметил, что большие экспортируемые продукты Бушера поставляют в Китай, ОАЭ, Индию, Южную Корею, Катар, Пакистан, Бразилию, Турцию и Малайзию.