15 мар. 2020 г., 14:12
Journalist ID: 2390
News Code: 83715372
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Объем экспорта ненефтяной продукции из иранского Бушера составил 22 млн. тонн

Объем экспорта ненефтяной продукции из иранского Бушера составил 22 млн. тонн

Бушер, 15 марта, ИРНА – 22 млн. 30 тыс. тонн ненефтяной продукции за 11 месяцев иранского 1398 года были экспортированы из Бушера. Об этом сообщил руководитель таможни провинции Бушер Бехруз Гаре-Бейги.

«Объем экспорта из Бушера без газового конденсата составил 7 млрд. 151 млн. долларов, который показывает 20% рост в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.
По его словам, объем экспорта провинции Бушер с учетом газового конденсата за указанный период составил 23 млн. 19 тыс. тонн (7 млрд. 669 млн. долларов в стоимостном выражении).
Нефтехимические продукты, газовой конденсат, минеральные, водные и растительные продукты являются основными товарами, которые экспортируются из Бушера.
Он отметил, что большие экспортируемые продукты Бушера поставляют в Китай, ОАЭ, Индию, Южную Корею, Катар, Пакистан, Бразилию, Турцию и Малайзию.

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