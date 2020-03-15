Иран стал производителем лекарств от диабета

«Компания, которая работает в области рекомбинантных белковых препаратов в течение последних 22 лет, добилась эксклюзивного производства эксенатида для лечения больных диабетом, а также трипторелина для лечения пациентов с раком простаты на Ближнем Востоке», сказал гендиректор компании Моджтаба Табатабаи.

«Продукция, которую мы производим, является базовой и очень дорогой и не импортировалась в течение последних 15 лет. Мы не только не импортировали ее, но и смогли удовлетворить потребности страны, мы рады, что наша продукция экспортируется по всему миру», - отметил он.

«Почти все продукты, которые мы разработали в секторе исследований, вышли на рынок, и находятся на рынке. Мы построили новую лабораторию, и надеемся сделать большой скачок в производстве в ближайшие годы», - добавил он.

«Любое лекарство, поступающее в продажу, имеет определенный срок использования, большинство лекарств имеет 5-летнюю, 7-летнюю жизнь, поэтому фармацевтической компании необходимо иметь новые продукты, чтобы оставаться на рынке и развиваться. У нас есть около 10 новых продуктов в нашем производственном плане на ближайшие 3-5 лет», - рассказал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472