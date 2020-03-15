Иранские специалисты произвели генератор кислорода

В связи с острой потребностью пациентов в генераторах кислорода и неинвазивном вентиляторе легких (аппаратом с положительным давлением на двух дыхательных путях), производство этих устройств началось в Иране и полностью локализовано в провинции Тегеран.

Согласно отчету, оксигенатор является одним из наиболее важных аппаратов оксигенации для пациентов с коронавирусом. Неинвазивный вентилятор легких также используется для пациентов с коронавирусом или сильно ослабленными легкими. В дополнение к оксигенации устройство автоматически выполняет дыхание и фактически работает вместо легких пациента.

Следует отметить, что при заражении коронавирусом уровень кислорода в крови снижается и у человека возникают проблемы с дыханием. На этом этапе пациент должен получить кислород через устройство.

С этой целью компания Zist Tajhiz Danesh Pouya при поддержке и инвестициях в размере 100 млрд риалов начала разработки устройств для производства кислорода. Компания занимается производством оксигенатора круглосуточно. Цена на собственный оксигенатор стоит от 2 до 3 млн. туманов дешевле, чем зарубежный аналог.

Устройство полностью локализовано и изготовлено с гораздо более высокими возможностями, чем аналогичные внешние образцы.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472