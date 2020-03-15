Иранский Азмун оформил первый хет-трик за «Зенит»

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился хет-триком в ворота «Урала». 25-летний футболист забил 8-й, 15-й и 61-й голы в этом сезоне чемпионата России. Остальные голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27), Себастьян Дриусси (69), а за «Урал» — Андрей Панюков (65).
После этой победы, «Зенит» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Для «Зенита» победа стала самой крупной в сезоне. Ранее со счетом 6:1 был обыгран «Ростов».
Сердар Азмун вышел на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Азмун сравнялся по голам с российским форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Больше забили только узбекский форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (11 мячей) и российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба (12 голов).
Теперь на счету Сердара Азмуна 26 голов в 45 матчах за «Зенит». За «Зенит» Сердар Азмун выступает с зимы 2019 года. Ранее он также выступал за «Ростов» и «Рубин». В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России по итогам сезона 2018/2019. Нынешняя трансферная стоимость Сердара составляет 18 млн. евро. Действующий контракт Сердара Азмуна рассчитан до лета 2022 года.
За национальную команду Ирана Сердар Азмун провёл 50 матчей и забил 32 гола, он входит в топ-5 бомбардиров своей сборной.
Тегеран, 15 марта, ИРНА - «Зенит» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России разгромил «Урал» со счетом 7:1.
Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился хет-триком в ворота «Урала». 25-летний футболист забил 8-й, 15-й и 61-й голы в этом сезоне чемпионата России. Остальные голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27), Себастьян Дриусси (69), а за «Урал» — Андрей Панюков (65).
-
Иранские специалисты готовы к ремонту электростанций в региональных странах
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иранские специалисты и эксперты вскоре будут ремонтировать электростанции…
-
Письма Зарифа переданы иностранным представителям в Тегеране
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Помощники министра иностранных дел Ирана в отдельных встречах переданы…
-
В Белоруссии назвали Иран близким другом
Тегеран, 15 марта, ИРНА – Иран является близким другом и региональным партнером Белоруссии.…
-
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло примерно до 14 тыс. человек
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 13983 человек,…
-
Объем экспорта ненефтяной продукции из иранского Бушера составил 22 млн. тонн
Бушер, 15 марта, ИРНА – 22 млн. 30 тыс. тонн ненефтяной продукции за 11 месяцев иранского 1398…
-
Иран стал производителем лекарств от диабета
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Иранская компания, работающая в области медицины, преуспела в производстве…
-
Иранские специалисты произвели генератор кислорода
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Генераторы кислорода производятся внутри страны в целях лечения пациентов…
-
Иранский Азмун оформил первый хет-трик за «Зенит»
Тегеран, 15 марта, ИРНА - «Зенит» в домашнем матче 22-го тура чемпионата России разгромил «Урал»…
-
Иранец попал в топ-10 лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Имена 10 лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году были объявлены,…
-
Заседание национального штаба по борьбе с коронавирусом
В субботу, 14 марта в Тегеране состоялось заседание национального штаба по борьбе с новым типом…
Your Comment