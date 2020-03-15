Иранский Азмун оформил первый хет-трик за «Зенит»

Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун отметился хет-триком в ворота «Урала». 25-летний футболист забил 8-й, 15-й и 61-й голы в этом сезоне чемпионата России. Остальные голы за «Зенит» забили Артем Дзюба (12, 72 — с пенальти), Малком (27), Себастьян Дриусси (69), а за «Урал» — Андрей Панюков (65).

После этой победы, «Зенит» с 50 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Для «Зенита» победа стала самой крупной в сезоне. Ранее со счетом 6:1 был обыгран «Ростов».

Сердар Азмун вышел на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Азмун сравнялся по голам с российским форвардом «Спартака» Александром Соболевым. Больше забили только узбекский форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов (11 мячей) и российский нападающий «Зенита» Артем Дзюба (12 голов).

Теперь на счету Сердара Азмуна 26 голов в 45 матчах за «Зенит». За «Зенит» Сердар Азмун выступает с зимы 2019 года. Ранее он также выступал за «Ростов» и «Рубин». В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России по итогам сезона 2018/2019. Нынешняя трансферная стоимость Сердара составляет 18 млн. евро. Действующий контракт Сердара Азмуна рассчитан до лета 2022 года.

За национальную команду Ирана Сердар Азмун провёл 50 матчей и забил 32 гола, он входит в топ-5 бомбардиров своей сборной.