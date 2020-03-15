Иранец попал в топ-10 лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году

Сайт FUTSALPLANET, как и раньше, объявил номинантов на награды «лучших» в различных секциях.
При этом Джавид из Ирана попал в число топ-лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году.
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*9472
Тегеран, 15 марта, ИРНА - Имена 10 лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году были объявлены, среди которых также встречается Мехди Джавид.
Сайт FUTSALPLANET, как и раньше, объявил номинантов на награды «лучших» в различных секциях.
При этом Джавид из Ирана попал в число топ-лучших игроков мира по мини-футболу в 2019 году.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9472
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