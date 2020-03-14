14 мар. 2020 г., 20:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83714327
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Зариф: Рухани направил письмо коллегам о последствиях санкций в борьбе с коронавирусом

Зариф: Рухани направил письмо коллегам о последствиях санкций в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 14 марта. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани направил письмо своим коллегам, в котором рассказал о последствиях санкций США против Ирана в борьбе страны с коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В письме к коллегам Рухани рассказал, что санкции США серьезно препятствуют усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 в Иране, призвав их прекратить наблюдать за ними: Бессмертно позволять хулигану убивать невинных людей", написал Зариф на своей странице в Twiter.

Он также назвал безнравственным позволять президенту США Дональду Трампу убивать невинных иранцев.

"Вирусы не признают политики или географии. Мы также не должны", добавил Зариф.

Ранее Зариф в письме к гендиректору ООН заявил, что международное сообщество должно игнорировать бесчеловечные санкции США на фоне вспышки смертельного коронавируса в Иране.

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