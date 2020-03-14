Зариф: Рухани направил письмо коллегам о последствиях санкций в борьбе с коронавирусом

"В письме к коллегам Рухани рассказал, что санкции США серьезно препятствуют усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 в Иране, призвав их прекратить наблюдать за ними: Бессмертно позволять хулигану убивать невинных людей", написал Зариф на своей странице в Twiter.

Он также назвал безнравственным позволять президенту США Дональду Трампу убивать невинных иранцев.

"Вирусы не признают политики или географии. Мы также не должны", добавил Зариф.

Ранее Зариф в письме к гендиректору ООН заявил, что международное сообщество должно игнорировать бесчеловечные санкции США на фоне вспышки смертельного коронавируса в Иране.