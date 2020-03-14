В МИД Ирана обсудили меры по защите от последствий коронавируса

"В рамках усилий внешнеполитического ведомства Ирана по снижению последствий, вызванных распространением нового типа коронавируса (COVID-2019) в понедельник замглавы МИД по экономической дипломатии провел встречу с руководителями различных департаментов ведомства", говорится в сообщении МИД.

Во время заседания были обсуждены пути ускорения привлечения иностранной медицинской помощи, а также решения транспортных проблем, вызванных на границах страны из-за коронавируса.

По последним данным Минздрава Ирана на 14 марта, число заражений коронавирусом в стране за сутки увеличилось на 1365 человек, достигнув 12729, 4339 из которых выздоровели. Число жертв возросло до 611 человек.