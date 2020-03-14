14 мар. 2020 г., 14:49
Journalist ID: 2388
News Code: 83713894
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В Иране произвели 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев

В Иране произвели 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев

Тегеран, 14 марта, ИРНА - Крупные компании в горнодобывающей промышленности, подчинённые компании IMIDRO произвели 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев, что на 4% процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Статистические таблицы производительности крупных заводов Ирана показали производство 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основываясь на этих данных, в течение отчетного периода, Bonab Steel Industry Complex продемонстрировала наибольший прирост производства стальных слитков с ростом на 86.5%, а общий объем Esfahan's Mobarakeh Steel Company составил 8 млн. 385 тыс. 280 тонн, что соответствует бывшему объему производства в прошлом году.

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