В Иране произвели 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев

Статистические таблицы производительности крупных заводов Ирана показали производство 18.5 млн тонн стальных слитков за последние 11 месяцев, что на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основываясь на этих данных, в течение отчетного периода, Bonab Steel Industry Complex продемонстрировала наибольший прирост производства стальных слитков с ростом на 86.5%, а общий объем Esfahan's Mobarakeh Steel Company составил 8 млн. 385 тыс. 280 тонн, что соответствует бывшему объему производства в прошлом году.

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