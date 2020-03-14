14 мар. 2020 г., 15:13
Journalist ID: 2390
News Code: 83713863
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Объем добычи нефти в Иране увеличился до 6 тыс. баррелей в день

Объем добычи нефти в Иране увеличился до 6 тыс. баррелей в день

Тегеран, 14 марта, ИРНА – С установлением платформы S1 на месторождении Салман, расположенном в Персидском заливе у побережья провинции Хормозган, объем добычи нефти в Иране увеличился до 6 тыс. баррелей в день.

Несмотря на жесткие санкции США в отношении Тегерана, Иран успешно установил гигантскую платформу для бурения нефтяных скважин на морском месторождении на юге страны.
Платформа S1 была построена на верфях в Хоррамшахре, примерно в 830 километрах от нефтяного месторождения Салман.
Буровая установка подключена к 12-дюймовому подводному трубопроводу, а два 6-дюймовых трубопровода будут использоваться для испытаний и транспортировки газа.
Таким образом, доходы Ирана от экспорта нефти увеличится до 240 тыс. долларов в день (примерно 40 долларов за баррель).

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