Зариф призвал международное сообщество игнорировать санкции США против Ирана

Зариф отметил, что с подобным призывом о помощи он обратился в послании к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

"В письме к гендиректору ООН я настоятельно призываю Всемирный орган и государства-членов ООН игнорировать бесчеловечные санкции США в отношении моей страны. Я подчеркнул, что санкции должны быть сняты», - написал иранский министр иностранных дел.

Введенные санкции США не позволяют Ирану импортировать нужные для лечения инфекции лекарства, медицинское оборудование, а также перекрывают доступ гуманитарной помощи в страну.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.