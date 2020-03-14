Зариф призвал международное сообщество игнорировать санкции США против Ирана

Зариф отметил, что с подобным призывом о помощи он обратился в послании к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
"В письме к гендиректору ООН я настоятельно призываю Всемирный орган и государства-членов ООН игнорировать бесчеловечные санкции США в отношении моей страны. Я подчеркнул, что санкции должны быть сняты», - написал иранский министр иностранных дел.
Введенные санкции США не позволяют Ирану импортировать нужные для лечения инфекции лекарства, медицинское оборудование, а также перекрывают доступ гуманитарной помощи в страну.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
Тегеран, 14 марта, ИРНА – Международное сообщество должно игнорировать бесчеловечные санкции США на фоне вспышки смертельного коронавируса в Иране. Об этом написал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.
Зариф отметил, что с подобным призывом о помощи он обратился в послании к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
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