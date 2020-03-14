14 мар. 2020 г., 14:07
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News Code: 83713800
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Приоритеты Ирана по контролю над Короной меняются

Приоритеты Ирана по контролю над Короной меняются

Тегеран, 14 марта, ИРНА - Стратегии и приоритеты Ирана по борьбе с коронавирусом развиваются по мере продвижения по правильному пути, сказал Региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

«В настоящее время в Иране реализуется комплексный и скоординированный подход, и были предприняты решительные шаги, особенно в области управления пациентами, лабораториями и информирования о рисках», - сказал он.

«На нас также произвело впечатление взаимодействие с другими слоями общества, поскольку официальные лица и сотрудники здравоохранения явно усердно трудятся и привержены борьбе со вспышкой вируса и спасению жизней людей. Правительство использует мощную национальную систему здравоохранения и возможности борьбы со стихийными бедствиями для реагирования на эту вспышку», - отметил он.

 По его словам, однако многое еще предстоит сделать.

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