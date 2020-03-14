Рухани высоко оценил действия Ирана в борьбе с коронавирусом

«Ни одна страна в санкционный период не сможет так противостоять распространению коронавируса в мире», отметил Рухани на заседании с членами администрации, советниками и заместителями президента.

По его словам, все страны в настоящее время сталкиваются с проблемами из-за коронавируса, но ситуация в Иране по другому.

Президент Ирана назвала удовлетворительными действия страны в борьбе с этой болезнью.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.