14 мар. 2020 г., 14:06
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News Code: 83713791
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Рухани высоко оценил действия Ирана в борьбе с коронавирусом

Рухани высоко оценил действия Ирана в борьбе с коронавирусом

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Несмотря на максимальное давление США и нечеловечные воздействия санкций, возможности и действия правительства Ирана в борьбе с коронавирусом являются почетными по сравнению с другими странами. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Ни одна страна в санкционный период не сможет так противостоять распространению коронавируса в мире», отметил Рухани на заседании с членами администрации, советниками и заместителями президента.
По его словам, все страны в настоящее время сталкиваются с проблемами из-за коронавируса, но ситуация в Иране по другому.
Президент Ирана назвала удовлетворительными действия страны в борьбе с этой болезнью.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.

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