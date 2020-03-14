Китай поддерживает усилия Ирана в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Ирана подчеркнул, что две страны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, а народы двух стран объединяет традиционно дружеские отношения.

"Я верю, что правительство и народ Ирана непременно смогут одержать победу в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Он также отметил, что Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса. По его словам, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов в Тегеран.

13 марта число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 11364 человека, 514 погибли.