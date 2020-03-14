Китай поддерживает усилия Ирана в борьбе с коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Ирана подчеркнул, что две страны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, а народы двух стран объединяет традиционно дружеские отношения.
"Я верю, что правительство и народ Ирана непременно смогут одержать победу в борьбе с эпидемией коронавируса", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Он также отметил, что Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса. По его словам, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов в Тегеран.
13 марта число заразившихся коронавирусом в Иране достигло до 11364 человека, 514 погибли.
Пекин, 14 марта, ИРНА – Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президента Ирана соболезнования в связи с тяжелой ситуацией в стране из-за эпидемии нового типа коронавируса.
Председатель КНР Си Цзиньпин в своем послании президенту Ирана подчеркнул, что две страны являются всеобъемлющими стратегическими партнерами, а народы двух стран объединяет традиционно дружеские отношения.
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