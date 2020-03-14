Защитник интересов США в Иране был вызван в МИД

По словам Мусави, посол Швейцарии в качестве защитника интересов США в Иране был вызван в МИД. «После необоснованных заявлений президента США, посол Швейцарии в Тегеране как защитник интересов США был назван в МИД», - отметил он.

«В повестке был выражен решительный протест Ирана против обвинений со стороны Трампа», - добавил он.

«Вместо того, чтобы обвинять других, президенту США лучше принять последствия неверной политики Америки в отношении незаконного присутствия в Ираке и убийства иракских командиров и солдат, что является главной причиной ненависти иракского народа к Соединенным Штатам», продолжил Мусави.

Как пояснил чиновник, на встрече было подчеркнуто, что неправильная политика США в Ираке вызывает текущую напряженность, и официальные лица США, и особенно Трамп, не могут уклониться от этой ответственности необоснованными и опасными заявлениями. Швейцарского посла также предупредили о любых непродуманных американских действиях и их последствиях.

В четверг Дональд Трамп обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на базу США в Аль-Таджи, Ирак.

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