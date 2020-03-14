14 мар. 2020 г., 12:26
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News Code: 83713527
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Иранский тренер попал в топ-10 лучших в мире тренеров по мини-футболу

Иранский тренер попал в топ-10 лучших в мире тренеров по мини-футболу

Тегеран, 14 марта, ИРНА - На веб-сайте FUTSALPLANET был объявлен список номинантов на приз «Лучший тренер года по мини-футболу 2019 года», в котором встречается имя тренера сборной Ирана Мохаммада Назем Ал-шарие.

Официальный сайт FutsalPlanet, который ежегодно вручает премию мира по мини-футболу, объявил список кандидатов на это звание.

Из Ирана тренер мужской сборной по мини-футболу номинирован на это звание.

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