Иранский тренер попал в топ-10 лучших в мире тренеров по мини-футболу

Официальный сайт FutsalPlanet, который ежегодно вручает премию мира по мини-футболу, объявил список кандидатов на это звание.

Из Ирана тренер мужской сборной по мини-футболу номинирован на это звание.

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