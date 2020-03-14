14 мар. 2020 г., 12:25
Journalist ID: 2390
News Code: 83713516
0 Persons

Tags

В Иран прибыла первая партия медицинской помощи из Катара

В Иран прибыла первая партия медицинской помощи из Катара

Тегеран, 14 марта, ИРНА – Первая партия медицинской помощи из Катара в пятницу ночью прибыла в Иран.

После телефонного разговора иранского президента Хасана Рухани с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани первая партия медицинской помощи из Катара прибыла в Тегеран. Партия состоит из более 5,5 тонн медицинской средств.
Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 27 странах, включая Иран.
 

Tags

Your Comment

You are replying to: .
3 + 2 =