14 мар. 2020 г., 11:40
Journalist ID: 2388
News Code: 83713408
0 Persons

Иран, ЮНИДО и Япония сотрудничают в расширении рыбной промышленности в Чабахаре

Иран, ЮНИДО и Япония сотрудничают в расширении рыбной промышленности в Чабахаре

Лондон, 14 марта, ИРНА - Церемония подписания пяти совместных проектов сотрудничества между Японией и ЮНИДО состоялась в Вене в штаб-квартире организации, на которой присутствовали Генеральный директор ЮНИДО, послы и постоянные представители Японии, Ирака, Ирана, Пакистана, Южной Африки и Уганды.

Согласно документу, совместный проект сотрудничества Исламской Республики Иран, ЮНИДО и Японии определяет начало третьей фазы развития рыбной промышленности в Чабахаре на сумму 180 тыс. евро. Ранее 1-й и 2-й фазы проекта были завершены за 680 тыс. евро, и все они финансировались правительством Японии.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене, Казем Гарибабади, также подчеркнул стратегическое положение Чабахара как центра развития страны за счет расширения транзитных маршрутов между странами северной части Индийского океана и центральной Азии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 13 =