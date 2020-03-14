Иран, ЮНИДО и Япония сотрудничают в расширении рыбной промышленности в Чабахаре

Согласно документу, совместный проект сотрудничества Исламской Республики Иран, ЮНИДО и Японии определяет начало третьей фазы развития рыбной промышленности в Чабахаре на сумму 180 тыс. евро. Ранее 1-й и 2-й фазы проекта были завершены за 680 тыс. евро, и все они финансировались правительством Японии.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене, Казем Гарибабади, также подчеркнул стратегическое положение Чабахара как центра развития страны за счет расширения транзитных маршрутов между странами северной части Индийского океана и центральной Азии.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472