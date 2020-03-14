Иран назвал санкции США препятствием для борьбы с коронавирусом

«Я вернулся в Нью-Йорк из Тегерана прошлой ночью. Народ и правительство Ирана прилагают все усилия для борьбы с коронавирусом, но санкции США мешают их усилиям», - написал он в Twitter.

«Соединенным Штатам пора прекратить политизировать гуманитарные усилия и отменить санкции», - добавил он.

Постоянный представитель Ирана при ООН подчеркнул, что международные кризисы требуют реальных международных усилий.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

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