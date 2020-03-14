Министры иностранных дел Ирана и Сербии обсудили ситуацию вокруг коронавируса

В пятницу вечером министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что сербское правительство и народ солидарны с Ираном в борьбе против вспышки этого вируса.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 120 странах, включая Иран.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472